Alternative zur Straßenkreuzung: Wissenschaftsstadt Darmstadt lässt Fußweg von der Heidelberger Landstraße zur Oberstraße ausbauen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lässt ab Montag, 2. November 2020, in Eberstadt einen Fußweg herrichten, der von der Heidelberger Landstraße zur Oberstraße verbindet. Die Verbindung stellt für Passanten und Passantinnen eine sichere Alternative zur Engstelle an der Einmündung der Ober- in die Heidelberger Straße dar und verläuft hinter der dortigen Bebauung. Bislang war der Weg lediglich provisorisch ausgebaut, nun erhält er auf 45 Meter Länge und vier bis fünf Meter Breite einen Pflastersteinbelag. Dazu ist eine neue Straßenentwässerung nötig; außerdem werden Laternen installiert, so dass der Weg beleuchtet ist. Die vom Mobilitätsamt betreuten Arbeiten werden etwa vier Wochen dauern; die Baukosten betragen rund 40 000 Euro.