Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert Radweg an der Frankfurter Straße

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beginnt im Rahmen des Straßenbausanierungsprogramms 2020 ab Montag, 26. Oktober 2020, mit Straßenbauarbeiten am Radweg in der Frankfurter Straße, Westseite entlang der Firma Merck zwischen dem Nord-Tor und dem Emanuel-Merck-Platz.

Bis voraussichtlich 6. November 2020 wird der Abschnitt rund 200 Meter lange stark beschädigte Abschnitt des Radwegs in voller Breite circa 30 Zentimeter tief ausgebaut und grundhaft erneuert. Der Radweg erhält eine neue Asphaltdecke. Die Baukosten betragen rund 48.000 Euro.

Für die Dauer der Arbeiten wird der Arbeitsbereich (Geh- und Radweg) voll gesperrt. Der Radweg wird für die Dauer der Arbeiten auf die Fahrbahn verlegt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Fußgänger müssen den gegenüber liegenden Gehweg auf der Ostseite benutzen. Mit Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich ist zu rechnen.