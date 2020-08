Linien H, R: Haltestelle „Haardtring“ verlegt

Wegen Bauarbeiten im Darmstädter Haardtring fahren die Buslinien H und R von Montag (24.08.) an bis einschließlich 31. August 2020 in Richtung Südbahnhof eine Umleitung. Die Haltestelle „Haardtring“ wird für die Linie R nördlich der Kreuzung mit der Eschollbrücke Straße verlegt, für die Linie H in die Eschollbrücker Straße gegenüber des Aldi-Supermarkts.