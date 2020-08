Linien 40, K, R: Haltestellen im Telekomviertel entfallen

Wegen Arbeiten in der Straße Am Kavalleriesand fahren die Buslinien 40, K und R von Montag (17.08.20) an bis einschließlich 31. August eine Umleitung. Die Haltestelle „Heinrich-Hertz-Straße“ entfällt auf den Linien K und R in beide Richtungen, auf der Linie 40 nur in Richtung Eschollbrücken. Auf der Linie R entfallen zusätzlich die Haltestellen „T-Online-Allee“ und „Mina-Rees-Straße“. Für die Linie K ist die Haltestelle „Mina-Rees-Straße“ in die Deutsche-Telekom-Allee nahe der Einmündung der Mina-Rees-Straße verlegt.

Die geänderten Fahrpläne der Linien K und R stehen auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit.

Quelle: HEAG mobilo GmbH