Groß-Rohrheim: Tödlicher Badeunfall eines 17-jährigen Nichtschwimmers aus Darmstadt

Am Samstag (08.08.20) um kurz vor 16:00 Uhr meldete ein junger Mann der Rettungsleitstelle und der Leitstelle der Polizei, dass sein Kumpel in einem Baggersee bei Groß-Rohrheim untergegangen sei.

Sofort wurden Suchmaßnahmen mit Feuerwehr, DLRG, Polizeistreifen und dem Polizeihubschrauber eingeleitet. Gegen 16:30 Uhr konnte der 17-jährige Kumpel des Mitteilers leider nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Die Ermittlungen der Kollegen des hiesigen Kriminaldauerdienstes haben ergeben, dass der Verstorbene mit Freunden an diesen See gefahren ist. Er ging ins Wasser, um sich abzukühlen. Vermutlich wegen des steil abfallenden Ufers geriet er in Not und klatschte. Sein Kumpel versuchte, ihm zu Hilfe zu kommen, konnte ihn aber, da ebenfalls Nichtschwimmer, nicht retten.

Der See gehört zu einer Firma und ist kein öffentlicher Badesee. Der Zutritt ist mit entsprechender Beschilderung verboten und das Schwimmen untersagt. Zum Zugang muss ein 2-3 m hoher Erdwall überwunden werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen