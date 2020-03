Eberstadt: Vier Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus

Vier Jugendliche, im Alter von 16 bis 18 Jahren, haben sich am Samstag (28.03.20), unberechtigt auf dem Gelände einer Fabrik in der Pfungstädter Straße aufgehalten und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten die verdächtigen Personen gemeldet, zunächst in der Annahme, es könne sich bei der Gruppe um mögliche Diebe handeln. Der Verdacht des versuchten Diebstahls konnte nach Eintreffen der Streifen und Kontrolle der Jugendlichen widerlegt werden. Eine Anzeige wurde dennoch erstattet und nun werden sich die Vier aus Frankfurt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches strafrechtlich verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen