AirLiner im Stundentakt, Buslinien G und WX wieder mit mehr Fahrten

Die HEAG mobiBus passt in Abstimmung mit der DADINA die Fahrpläne von drei Buslinien an das aktuelle Fahrgastaufkommen an.

Die Linien G und WX, die den Stadtteil Wixhausen bedienen, fahren von Montag (30.03.20) an wieder nach dem Ferienfahrplan. Damit können Angestellte des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung das Gelände montags bis freitags wieder wie gewohnt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Anders ist dagegen die Situation auf dem AirLiner, der Schnellbuslinie zum Frankfurter Flughafen: Weil durch die Corona-Krise deutlich weniger Fahrgäste den AirLiner nutzen, verkehrt dieser von Montag an nur noch im 60-Minuten-Takt.

Die Fahrpläne der Linien AIR, G und WX stehen auf heagmobilo.de zum Download bereit.

Download: Fahrplan der Linie AIR ab 30. März 2020 (PDF), Fahrplan der Linie G (PDF), Fahrplan der Linie WX (PDF)

Quelle: HEAG mobilo GmbH