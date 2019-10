Rüttelplatte auf Baustelle gestohlen

Der Polizei in Darmstadt wurde am Freitagmorgen (18.10.19) der Diebstahl einer Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro angezeigt. Diebe sollen die Maschine von einer Baustelle im Spessartring entwendet haben. Die Tatzeit könnte bis zum Donnerstagnachmittag (17.10.19) zurückliegen. Die Rüttelplatte der Marke Bomag war mit einem grünen Aufkleber versehen, auf dem der Name „ALEX“ stand. Zum Abtransport ihrer Beute, könnten die Täter ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Rüttelplatte geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe City zu melden (06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen