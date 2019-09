e-Ticket künftig auch an Fahrkartenautomaten der HEAG mobilo

Künftig sollen Fahrgäste ihr eTicket auch am Fahrkartenautomaten aufladen können. Dafür wird die HEAG mobilo bis Ende 2020 rund zwei Drittel ihrer Fahrkartenautomaten modernisieren. Damit die eTicket-Funktion möglichst an jeder Straßenbahnhaltestelle verfügbar ist, wird die HEAG mobilo vorab einige Automaten neu verteilen. Diese Umsetzungsarbeiten beginnen ab dem 23. September und werden voraussichtlich Mitte 2020 abgeschlossen sein. Auch an den zentralen Umsteigepunkten Luisenplatz, Schloss und Hauptbahnhof wird ein Teil der Automaten modernisiert werden. Der Tausch der Automaten dauert jeweils wenige Tage. Fahrgäste werden gebeten, in der Zwischenzeit auf die anderen Automaten auszuweichen. Die Installation der eTicket-Funktion folgt dann ab Sommer 2020.