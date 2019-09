Die am Samstagmorgen (21.09.19) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Fußgängerin ist am Nachmittag im Krankenhaus verstorben. Der am Unfall beteiligte Autofahrer aus Griesheim erlitt einen Schock und wurde durch speziell ausgebildete Rettungskräfte betreut.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen