Linien AIR, F/U, H, 673, RHX, X71, X74, X78 fahren wieder regulär

Von Montag (13.05.19) an befahren Stadt- und Regionalbusse am Luisenplatz wieder den Bereich vor dem Luisencenter. Die Stadtbuslinien F/U und H sowie die Regionalbuslinien 673, RHX, X71, X74 und X78 halten dann am Luisenplatz wieder an den üblichen Haltepunkten vor dem Luisencenter, auch die Haltestelle Schloß wird wieder angefahren. Die Umleitungsstrecken sind aufgehoben, die Ersatzhaltestelle „Holzstraße“ vor dem Justus-Liebig-Haus und „Luisenplatz“ in der Zeughausstraße vor dem Lokal Herkules werden nicht mehr bedient. Der AirLiner hält wieder an der Haltestelle „Kongresszentrum darmstadtium“.