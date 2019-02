Nach Abschluss der bauvorbereitenden Maßnahmen wird die Zufahrt zu den Parkplätzen am Alice-Hospital ab Montag dem 11. März 2019 wieder geöffnet

In den vergangen vier Monaten wurden Versorgungsleitungen auf dem Gelände des Alice-Hospitals verlegt und das alte Kutscherhaus abgerissen. Beide Maßnahmen waren notwendig um den Aushub der Baugrube für den Neubau am Alice-Hospital vorzubereiten. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen. Derzeit erfolgen weitere Planungen und die Ausschreibungen für die geplante Baumaßnahme. Mit dem Aushub der Baugrube soll in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden.

Bis dahin ist die Zufahrt von der Dieburger Straße für Patienten, Besucher und Lieferanten wieder geöffnet. Die Zufahrt über den Olbrichweg wird geschlossen. Die Schrankenanlage im Olbrichweg bleibt jedoch bis zur nächsten Schließung erhalten.

Mit der Öffnung der Zufahrt über die Dieburger Straße wird auch der Shuttle-Service zwischen dem Darmstadtium und dem Alice-Hospital eingestellt. Viele Patienten und Besucher nutzten dieses kostenlose Angebot in den vergangenen Monaten und sorgten so auch für eine Entlastung beim Suchverkehr in den angrenzenden Straßen. Bei der nächsten Schließung wird der Shuttleservice wieder eingerichtet.