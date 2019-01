Varieté Extra 2019 – „Jubiläum“

Die 20. Produktion von Darmstadts Varieté mit Herz und Charme setzt zum Jubiläum ein ganz besonderes Highlight. Neun internationale Artist*innen präsentieren ausdrucksstarke Artistik gepaart mit markanten Charakteren. Die künstlerische Leitung Rainer Bauer und Iris Daßler verspricht einen prall gefüllten, lebendigen Varieté-Abend.

In der deutschen und internationalen Künstler-Szene hat sich Varieté Extra bereits einen guten Namen erspielt. Insbesondere das begeisterungsfähige Darmstädter Publikum trägt zu einer unvergleichlichen Atmosphäre bei. Bei der Auswahl der Darbietungen wird besonderes Augenmerk auf Individualität und Ausstrahlung gelegt.

Jährlich besuchen ca. 1.400 Zuschauer die sieben Aufführungen im Kulturzentrum Bessunger Knabenschule Darmstadt. Zielpublikum sind insbesondere Darmstädter Bürger und Bürgerinnen sowie kulturinteressierte Menschen.

Fabian Flender – Moderation

Ihm sitzt nicht nur der Schalk, sondern eine ganze Clowns Kavallerie im Nacken. Der Freiburger Künstler Fabian Flender beherrscht den urkomischen Kampf mit Alltagsgegenständen. Er bringt das Publikum zum Lachen, auch ohne ein Wort zu sprechen.

Niklas Bothe – Vertikalseil & Hula Hoop

Der Absolvent der staatlichen Artistenschule Berlin Nicklas Bothe verblüfft durch Verbiegungen in schwindelerregenden Höhen und waghalsige Abfaller über mehrere Meter am Vertikalseil. Dabei lässt er das Klettern und Hangeln ganz leicht aussehen, steigt das Seil wie eine Treppe empor.

Carola Kärcher – Handschattenspiel

Sie hat sich der Kunst des Handschattenspiels verschrieben. Mit bloßen Händen zaubert die Darmstädter Künstlerin Carola Kärcher eine magische Welt aus ihrem Schattenkoffer. Zwischen Licht und Leinwand entstehen Momente und Geschichten voller Poesie und Komik.

Tom & Ayla – Akrobatik

Die beiden Artisten Tom & Ayla entwerfen ein Szenario rund um ihre akrobatische Beziehung. Sie vollführen einen ganz besonderen Bewegungsdialog, mit viel Witz, überraschenden Momenten und perfekter Technik.

Cie Maletta – Neue Jonglage

Alex Allison und Jonas Schiffauer begegnen sich in ihrer naiven Vision einer besseren Welt. Ihre Jonglage spielt mit der Genialität des Unmöglichen und zeigt den Glauben an Fantasie und Kreativität. Eine bewegende Mischung aus Jonglage, Tanz und Körpertheater.

Mara & Chris – Drehleiter

Mara und Chris sind fasziniert von der drehbaren Leiter mit ihren unvorhersehbaren Bewegungen. Es ist die Metapher für die Kämpfe, die einem Paar in ihrer Beziehung begegnen. Und doch müssen sie sich in einer ständig drehenden Welt immer wieder auszubalancieren.

Chris – Slackline

Das Schlappseil wird zur Bühne für einen Plastik-Goldfisch. Mit einem Goldfischglas in der Hand balanciert der Artist Chris zwischen akrobatischen Höchstleistungen und schauspielerischen Fähigkeiten. Spannung liegt in der Luft. Wird das gut gehen? Und bleiben die beiden Akteure Freunde?

Mara – Strapaten

Zwei einfache Schlingen um die Handgelenke bringen Schönheit und Schmerz. Die Strapaten zwingen die Artistin Mara dazu ihre gesamte Energie auf die Bewegungen zu konzentrieren. Getrieben von dem inneren Focus zur der maximal Kraft geben sie das Gefühl der Ehrfurcht. Wie Fesseln zu sprengen!

Varieté Extra 2019

Fr. 15.02.19, 20:30 Uhr

Sa 16.02.19, 20:30 Uhr

So 17.02.19, 19 Uhr

Do 21.02.19, 19 Uhr

Fr. 22.02.19, 20:30 Uhr

Sa 23.02.19, 20:30 Uhr

So 24.02.19, 19 Uhr

Kulturzentrum Bessunger Knabenschule, Darmstadt, Ludwigshöhstr. 42

Abendkasse: 26,- € Ermäßigung möglich Vorverkauf: 21,- € Ermäßigung möglich (zzgl. Gebühr)

Vorverkauf über ztix: oder www.varieteextra.de und in allen Vorverkaufsstellen

Bild: Cie Maletta – Jonglage

Quelle: Rainer Bauer & Iris Daßler