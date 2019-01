Programm „Bildung Kultur Glaube“ für das erste Halbjahr 2019 erschienen

Das neue Programm der Evangelischen Erwachsenenbildung für das erste Halbjahr 2019 ist erschienen. Drei Aspekte stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungen: der Kampf gegen das Vergessen der Vergangenheit dieses Landes, das Engagement gegen Entwicklungen, die dieses Vergessen vorantreiben, und die Bedeutung der Vielfalt für die Gesellschaft. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungen, die sich mit relevanten und aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, aber auch die unterschiedlichsten Gottesdienste, Seminare, Kurse, Workshops, Reisen und Konzerte. Die Programme liegen im Offenen Haus, Rheinstraße 31, in allen evangelischen Kirchengemeinden und an öffentlichen Auslagestellen in der Stadt aus. Weitere Informationen bei Winfried Kändler unter 06151-1362430, per Mail unter winfried.kaendler [at] ekhn-kv [dot] de.