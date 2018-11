Darmstadt Diamonds: Willie Milhouse bleibt feste Größe in Darmstadt

Der Neuzugang der Saison 2018, Willie Milhouse, war eine extreme Bereicherung im Receiver Corps der Darmstadt Diamonds und wird auch 2019 wieder Spieler der Diamonds Offense sein.

In den vergangenen Monaten hat Willie sich nicht nur auf dem Spielfeld zum Leader entwickelt. Im Training unterstützt er seine Mitspieler mit seiner Erfahrung und ist auch der Defense ein wertvoller Sparringspartner.Willie Milhouse wird daher 2019 nicht nur auf dem Feld stehen und mit seiner athletischen Spielweise für Furore sorgen, sondern auch als Position Coach für die Receiver den Coaching Staff erweitern.

Wertvolle Erfahrungen bei großen Teams

Mit den West Virginia Mountaineers gewann Willie 2011 die Orange Bowl, dort konnte er 71 Yards und einen Touchdown zum Sieg gegen Clemson beisteuern. Die New Yorker Lions aus Braunschweig holten ihn dann nach Deutschland, wo dann die nächsten Jahre verbrachte und in weiteren Teams aktiv war. Darunter der direkte Ligakonkurrent, die Wiesbaden Phantoms und das GFL Team der Frankfurt Universe.

An der University of Albany sammelte Willie 2016 seine ersten Erfahrung als Wide Receiver Coach und stellte dieses Wissen seinen Teamkollegen bei den Diamonds zur Verfügung.

Coaches sind begeistert von Willie Milhouse

Head Coach Andreas Hock freut sich persönlich sehr über die Entwicklung und sieht auch die emotionale Komponente: „Ich bin froh und sehr stolz, dass wir es geschafft haben, Willie eine neue Heimat zu geben, in der er sich wohl fühlt und sich positiv einbringt. Willie ist jung genug, um mit seiner sportlichen Klasse noch einige Saisons erfolgreich abzuliefern. Wir wollen ihm aber auch eine Entwicklungsmöglichkeit im Coaching geben. Er wird künftig über den Einsatz als Spieler hinaus eine feste Größe im Darmstädter Football werden.“Auch Offense Coordinator und Quarterback Coach Tyler Reese ist begeistert:Willie does things technically and naturally at receiver that 99% of players in GFL and US will never be able to do. We love having Willie Milhouse on our side both just to watch him play in practice and games but also as a teamate. Willie plays and fights for the guys next to him – he is on this team for personal connections that he has with them.It was fascinating to watch him fall back in love with the game last season. His role in the offense will continue to be a featured one in as he makes everyone around him better; creating mismatch on the edge, in the box, at slot or wide.Die Fans der Diamonds freuen sich darauf Willie Milhouse in der kommenden Saison wieder in Action erleben zu dürfen. Die Spieler werden ab dem Trainingsstart am 08.01.2019 wieder das Vergnügen zu haben mit ihm zu arbeiten.

Quelle & Bild: Darmstadt Diamonds