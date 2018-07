Mikrofone und technisches Gerät bei Autoaufbruch entwendet

Bei einem Autoaufbruch in einem Parkhaus in der Bad Nauheimer Straße haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (15.07.18) Mikrofone und technisches Gerät im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Zwischen 2.30 Uhr und circa 8.30 Uhr schlugen die Kriminellen eine Seitenscheibe des geparkten Autos ein, entriegelten das Fahrzeug und entwendeten die Gegenstände in insgesamt sechs Technikkisten aus dem Kofferraum. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat sachdienliche Hinweise? Zeugen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen