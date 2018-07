Noch freie Plätze bei DRK-Gymnastik für Frauen und Männer 55 plus

Bewegung macht Spaß und hält gesund“ – unter diesem Motto findet wöchentlich ein Gymnastikangebot in Darmstadt/Innenstadt in der Mornewegstraße 15 beim DRK Darmstadt statt. Jeden Montag, 17:00 – 18:00 Uhr, trifft sich die Gruppe unter qualifizierter Anleitung mit den Schwerpunkten Koordination, Gleichgewicht, Krafterhalt, Gedächtnistraining, Entspannung und Rückenschule. „Frau Prager, die Leiterin der Gruppe, hat immer einen kleinen Scherz bereit und motiviert die Gruppe auf ihre eigene fröhliche Art“, so Annabell Schreiber vom DRK Darmstadt. Sie lädt zum Mitmachen herzlich ein, gerne auch zu einer Schnupperstunde.

Anmeldung und Information:

Annabell Schreiber

DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V.

Abteilung Sozialarbeit

Tel. 06151 – 3606 – 675