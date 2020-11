Erster digitaler vhs-Vortrag -1990: Das Jahr der Deutschen – Die glückliche Geschichte der Deutschen Einheit

Die Volkshochschule Darmstadt lädt am 1. Dezember 2020 um 19 Uhr zum Online-Vortrag „1990: Das Jahr der Deutschen – Die glückliche Geschichte der Deutschen Einheit“ ein. Es referiert der ZDF-Journalist, Philosoph, Historiker und Buchautor Dr. Michael Funken. Zentrale These des Referenten: Es gab zehn Glücksfälle in dieser Zeit, in denen „die richtigen Menschen zur Stelle sind“ und ohne die „die Geschichte mit großer Sicherheit einen anderen Verlauf genommen hätte“. Funken hat zum Thema das Buch „Das Jahr der Deutschen: Die glückliche Geschichte von Mauerfall und deutscher Einheit“ (2009, Piper Verlag) veröffentlicht. 2007 produzierte er den Film „Als die Mauer fiel: Der 9. November 1989“.

Für die Teilnahme am Online-Vortrag ist eine Anmeldung bis zum 30. November 2020 über die üblichen Wege zur Kursanmeldung nötig – also auf www.darmstadt.de/vhs oder über die Anmeldekarten (Kursnummer: 101.12). Die Zugangsdaten zum Vortrag werden nach der Anmeldung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt.

Dieser Vortrag ersetzt die Präsenzveranstaltung zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Der Abend findet in Kooperation mit dem AStA der HDA statt.