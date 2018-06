Digitalstadt Darmstadt mit eigener Rubrik im Infobrief Bürgerbeteiligung der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Digitalstadt Darmstadt GmbH hat ab Juni 2018 eine eigene Rubrik im Infobrief Bürgerbeteiligung der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Der Newsletter enthält wichtige Informationen zu allen Veranstaltungen, Projekten und Ergebnissen der Bürgerbeteiligung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Er wird monatlich vom Büro der Bürgerbeauftragten an alle Abonnentinnen und Abonnenten verschickt. Der Infobrief richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger Darmstadts. Die Digitalstadt Darmstadt GmbH wird in ihrer Rubrik über Beteiligungsmöglichkeiten im Bereich digitale Stadt informieren und über aktuelles aus dem Projektalltag berichten.

Die Anmeldung zum Infobrief zur Bürgerbeteiligung erfolgt auf der Bürgerbeteiligungsplattform www.da-bei.darmstadt.de/infobrief. Seit 2012 können sich Interessierte auch online informieren und bei verschiedenen städtischen Projekten mitarbeiten – vom Bürgerhaushalt über die Leitlinienkommentierung bis hin zu stadtentwicklungsbezogenen Projekten.

Der nächste Infobrief erscheint voraussichtlich Mitte Juni 2018.

Quelle: Digitalstadt Darmstadt GmbH