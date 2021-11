Alice-Hospital: Aushub für die Tiefgarage abgeschlossen

Die Baumaßnahmen am Alice-Hospital machen große Fortschnitte. Am 19. November 2021 war der Aushub für die neue Tiefgarage am Alice-Hospital abgeschlossen. Bis dahin wurden 26.000 Kubikmeter Sand, Kies, Betonreste, und Fels bewegt. Am 22. November 2021 begannen die Arbeiten für das Gießen des Fundamentes. Bis zum Herbst 2022 wird die Tiefgarage in Betrieb gehen. Anschließend wird der Alice-Park mit seinen Bäumen Sträuchern und Plätzen wieder aufgebaut. Die neue Tiefgarage bietet Platz für 187 Fahrzeuge. Gebaut wird Sie vom Alice-Hospital und der Investorengruppe Investorengruppe Biskupek Scheinert Moog (BSM). „Ich danke der ausführenden Baufirma für die sehr gute, fachgerechte und vor allem zeitgerechte Ausführung des Aushubs“ so Markus Fleischhauer, kaufmännischer Geschäftsführer des Alice-Hospitals.

Parallel hierzu entsteht ein neues Funktions- und Bettenhaus auf dem Gelände des Alice-Hospitals. Dort wird der Aushub am 29. November 2021 abgeschlossen sein und es wird mit dem Rohbau begonnen. Die Bauzeit des Rohbaus soll ca. ein Jahr betragen. Beide Rohbauarbeiten erfolgen durch die gleiche Firma.

Quelle & Bild: Stiftung Alice-Hospital