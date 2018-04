Leidenschaftliche Lilien erkämpfen den Sieg

In Unterzahl landet der SV Darmstadt 98 einen ganz wichtigen Dreier gegen den Spitzenreiter. 1:0 (1:0) heißt es am Montagabend (02.04.18) gegen Fortuna Düsseldorf nach 90 Minuten, in denen die Lilien alles auf den Rasen warfen, was sie hatten. Kempe erzielte das Tor des Tages für die Hausherren, die in jeder Sekunde um jeden Zentimeter fighteten. Zum ausführlichen Spielbericht…