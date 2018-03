Brennender Müllcontainer verursacht Schaden an Gebäude und Auto – Polizei sucht Zeugen

Aus noch nicht bekannten Gründen brannte am frühen Donnerstagmorgen (29.03.18) um kurz nach 4 Uhr ein Müllcontainer in der Bad Nauheimer Straße. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt hatten die Flammen noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeibeamten vollständig gelöscht. Der Müllcontainer an dem gewerblich genutzten Anwesen war zuvor komplett ausgebrannt. Infolge der Hitzentwicklung wurden Teile des Gebäudes im Erdgeschoss sowie ein neben dem Container geparkter weißer Transporter beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mit den weiteren Ermittlungen zur Brandursache wird sich das Kommissariat 10 in Darmstadt beschäftigen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen