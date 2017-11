Himmelsbeobachtung im Observatorium auf der Ludwigshöhe

Am 18.11.17 lädt die Volkssternwarte Darmstadt e.V. ab 20:00 Uhr zur Himmelsbeobachtung in das Observatorium auf die Ludwigshöhe ein.

Am Himmel zeigen sich noch immer viele Herbststernbilder: Im Süden das Pegasusquadrat, weiter östlich das Sternenband der Andromeda. Hier werden die bekannte Andromedagalaxie und ihre elliptischen Begleitgalaxien M32 und M110 beobachtet. Unweit davon bietet der Doppelstern Almach mit einer blauen und einer orangen Komponente im Teleskop einen reizvollen Farbkontrast.

Weiter nordöstlich stehen die Sternbilder Perseus und Cassiopeia, die Heimat vieler offener Sternhaufen. Im Verlauf des Abends steigen im Osten die Wintersternbilder auf. Hier bieten die Sternhaufen der Plejaden (das „Siebengestirn“) und Hyaden im Sternbild Stier einen besonders schönen Anblick.

Der Eintritt ist frei, die Veranstaltungen finden jedoch nur bei klarem Himmel statt. Eine Anfahrtsbeschreibung findet sich unter www.vsda.de.