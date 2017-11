Linie H: Haltestellen entfallen in der Heimstättensiedlung

Wegen Bauarbeiten in der Anne-Frank-Straße fährt die Linie H von Montag (13.) an bis einschließlich 27. November 2017 eine Umleitung. Die Haltestellen „Hannah-Arendt-Weg“ und „Anne-Frank-Straße“ entfallen, Fahrgäste werden gebeten, auf die Ersatzhaltestelle in der Fünfkirchner Straße auf Höhe der Hausnummer 9 auszuweichen.