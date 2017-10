Wegen Baumaßnahmen in Eberstadt fährt die Linie EB am Mittwoch (25.10.17) eine Umleitung. Die Haltestellen „Kleukensweg“ und „Grazstraße“ werden nicht angefahren. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise auf die Ersatzhaltestelle in der Frankensteiner Straße in Höhe der Hausnummern 59 bis 61 auszuweichen.