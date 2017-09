Ferienlager der Volkssternwarte

Die Volkssternwarte Darmstadt e.V. bietet in den Herbstferien vom 16. – 20.10.17 ein astronomisches Herbstferienlager an. Es richtet sich an Jugendliche im Alter von 12-16 Jahren und soll täglich eine Portion Theorie mit viel praktischen Inhalten verbinden. Abhängig vom Wetter ist auch eine Übernachtung mit Beobachtung des Nachthimmels geplant. Details finden sich unter www.vsda.de, dort erfolgt auch die Anmeldung. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine baldige Anmeldung ratsam.