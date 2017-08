Wegen Bauarbeiten in der Oberstraße fahren die Linien EB, NE und K50 in Darmstadt-Eberstadt von Montag (21.) an bis einschließlich Dienstag (29.08.17) eine Umleitung. Die Haltestelle „Marktstraße“ der Linie EB wird in die Straße Im Hirtengrund, Höhe Hausnummer 7, verlegt.