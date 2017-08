Geschichten aus den Ferien: Vorlesen im August in der Stadtbibliothek

Nach den Sommerferien geht es wieder los mit den Vorlesestunden in der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2. An den Samstagen 19. und 26. August 2017 werden jeweils um 11 Uhr Geschichten für Jungen und Mädchen ab 4 Jahre vorgelesen. Es sind Erlebnisse aus den Ferien: „Käpt’n Knopf geht auf Reisen“. Käpt’n Knopf ist ein Teddy, der sich in eine lebende Figur verwandeln kann. Er erlebt mit seiner Freundin, der Möwe Josefine, spannende und witzige Abenteuer. Die Teilnahme ist kostenfrei.