Einbruch in Antikgeschäft – Täter erbeuten Antiquitäten – Zeugen gesucht

Noch unbekannte Täter haben in Darmstadt am frühen Samstagmorgen (12.03.22) ihr Unwesen in der Nieder-Ramstädter-Straße getrieben, die Scheibe eines Antiquitätengeschäfts eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft. Nach ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen 5.25 Uhr und 6 Uhr eingrenzt. Insgesamt verursachten die Täter einen Gesamtschaden von mindestens 1400 Euro, darunter Antiquitäten im Wert von rund 800 Euro.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen