Grünflächenamt: Zwei Abteilungen ziehen innerhalb der Bessunger Straße 125 um und sind vorübergehend eingeschränkt erreichbar

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt teilt mit, dass sich die Abteilung Friedhöfe und die Abteilung Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume in der Bessunger Straße 125 aktuell bis Mittwoch, 10. März 2021, im Umzug befinden – auf dem dortigen Gelände von Haus B in das Haus A. Während dieser Zeit sind beide Abteilungen nur eingeschränkt erreichbar; das Grünflächenamt bittet dafür um Verständnis. In dringenden Angelegenheiten kann man sich per E-Mail (gruenflaechenamt [at] darmstadt [dot] de ) und telefonisch (06151 13 29 00) an die Mitarbeitenden wenden.

Die Verwaltungen auf den Friedhöfen sind weiterhin erreichbar und vom Umzug nicht betroffen.