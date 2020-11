meet@h_da: Online-Karrieremesse der Hochschule Darmstadt

Die hochschuleigene Karrieremesse meet@h_da findet in diesem Jahr im virtuellen Raum statt. Die Messe bietet Studierenden und Absolventen sowie den Fach- und Personalverantwortlichen von knapp 50 Unternehmen die Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu treten und sich bezüglich der jeweiligen beruflichen Möglichkeiten miteinander auszutauschen. Sie findet statt am Dienstag, 17. November 2020, von 12 Uhr bis 18 Uhr. Im flankierenden Rahmenprogramm stellen sich Unternehmen in Online-Vorträgen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor. Veranstaltet wird die meet@h_da vom Career Center der Hochschule Darmstadt.

Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen können über das Online-Messeportal Einzel- und Gruppengespräche führen, Infovorträge besuchen sowie Bewerbungsmappen-Kurzchecks buchen. Auf der Webseite des Messeportals finden sich zudem Infos zu den teilnehmenden Unternehmen und den von ihnen angebotenen Stellen. Dort kann man sich auch vorab um einen 1:1-Chat bewerben und das eigene Bewerbungsprofil hinterlegen.

Termin Online-Messe:

Dienstag, 17.11.2020, 12 – 18 Uhr

Weitere Informationen zur meet@h_da inklusive Messeprogramm finden sich unter www.h-da.de/career

Quelle: Hochschule Darmstadt