Covid-19-Infektionen an zwei Darmstädter Schulen

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, hat es am Mittwochabend (07.10.20) an der Fachschule für Heilerziehungspflege einen laborbestätigten Fall von Covid-19 gegeben. Außerdem gab es in der vergangenen Woche einen ebenfalls laborbestätigten Fall an der Martin-Behaim-Schule, der erst jetzt bekannt wurde. Die Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt. Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt am Donnerstag (08.10.20) keine weiteren Fälle für Darmstadt gemeldet. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten für die Stadt Darmstadt beträgt somit kumulativ 476; 381 von ihnen werden als geheilt angesehen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt