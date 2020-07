Erhöhung des Kartenkontingents im Eberstädter Mühltalbad von 200 auf 300

Zum kommenden Wochenende (01./02.08.20) erhöht der Eigenbetrieb Bäder nun auch im Eberstädter Mühltalbad die Kontingente auf bis zu 300 Badegäste pro Zeitfenster.

Bürgermeister Rafael Reißer: „Die Erfahrungen im Eberstädter Mühltalbad in den ersten beiden Wochen waren durchweg positiv. In Abstimmung mit der Badleitung erhöhen wir daher ab sofort die Kontingente von 200 auf 300 Badegäste sowohl am Vormittag wie auch am Nachmittag. Für das Frühschwimmen stehen nunmehr 150 statt bisher 100 Tickets zur Verfügung. Bei aller Freude über die Ausweitung bitte ich alle Badegäste, auch weiterhin die Abstandsregelungen einzuhalten und rücksichtsvoll miteinander umzugehen.“

Die Karten für die Darmstädter Bäder müssen vorab über die Webseite online gebucht werden (https://liup.de/schwimmbaeder). Alternativ können Tickets für die Schwimmbäder auch direkt im Bürgerinformationszentrum am Luisenplatz erworben werden. Zudem werden ab kommender Woche immer dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr Tickets für das Mühltalbad in der Bezirksverwaltung Eberstadt verkauft.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt