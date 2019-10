Einbruch in Zweiradsportgeschäft – Diebe entwenden vier Motorräder und Equipment

Eberstadt. Vier Motorräder, diverses Werkzeug und Equipment im Wert von mehreren Zehntausend Euro haben noch unbekannte Täter in einem Geschäft in der Pfungstädter Straße, nahe Ecke Industriestraße, erbeutet. In der Nacht zum Dienstag (30.9.-1.10.19), hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu dem Laden verschafft. Aufgrund der Beschaffenheit und der Menge ihrer Beute kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter für den Abtransport der Zweiräder und des Zubehörs ein Fahrzeug genutzt haben. Vor diesem Hintergrund sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Zeugen, denen in dieser Nacht und in Tatortnähe, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen