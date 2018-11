Wochenende der Graphik im Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Am Samstag, dem 10. November 2018 um 15 Uhr, öffnet Ihnen die Graphische Sammlung am Hessischen Landesmuseum Darmstadt ihre Pforten. Sie sehen, wie die hochempfindlichen Arbeiten auf Papier verwahrt werden und welcher Aufwand zum Schutz dieser Schätze betrieben wird. Wir schauen in Schränke und Schubladen, in Werkstätten und durch Mikroskope.

14.00 Uhr

Winzig kleine Preziosen und Riesenformate: Blicke ins Graphikdepot

mit Dr. Mechthild Haas, Monika Stöckl-Reinhard M. A., Dr. des. Jennifer Chrost

14.00 Uhr

Aquarelle bis Zedernholzrahmen: Einblicke in die Arbeit der Papierrestaurierung

mit Dipl. Rest. Friederike Zimmern-Wessel, Dipl. Rest. Monika Lidle-Fürst, Wolfgang Koch und Bernd Schur

15.15 Uhr

15.15 Uhr

kostenfrei, lediglich Museumseintritt von 6, ermäßigt 4 Euro

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, Anmeldung vor Ort erforderlich: 06151-1657111, vermittlung [at] hlmd [dot] de.

Quelle: hessisches Landesmuseum Darmstadt