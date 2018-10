Informationsabend zum Thema Brustkrebs

Die Frauenklinik am Klinikum Darmstadt bietet im Brustkrebs- Aktionsmonat einen Informationsabend an. Am Mittwoch, den 31. Oktober gibt es von 18.00 bis 20.00 Uhr Vorträge und Zeit zum persönlichen Gespräch.

Ärztinnen, Fachpflegekräfte und eine Apothekerin sprechen zu den Themen „Behandlung durch den Arzt – die aktuellen Leitlinien“, „Wirksame Tipps und Hinweise der onkologischen Pflegekraft“, „… und gibt es da auch etwas aus der Apotheke?“.

Im Anschluss gibt es bei einem kleinen Imbiss ausreichend Zeit für Fragen und ein persönliches Gespräch mit den Referentinnen. Während der Veranstaltungszeit präsentieren sich im Foyer mehrere Firmen und Selbsthilfegruppen.

In Deutschland ist Brustkrebs die häufigste bösartige Tumorerkrankung. Etwa jede achte Frau in Deutschland erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, jede vierte betroffene Frau ist bei der Diagnosestellung jünger als 55 Jahre. Im Klinikum Darmstadt werden jedes Jahr rund 300 Patientinnen am so genannten Mamma Carcinom behandelt.

Die Diagnosestellung löst bei den Betroffenen Angst, Ohnmacht und Ratlosigkeit aus. Dabei gilt für immer mehr Frauen heute, dass Brustkrebs heilbar und die Diagnose heute kein Todesurteil mehr ist. Trotz steigender Erkrankungshäufigkeit sinkt seit Jahren das Risiko, an der Erkrankung zu versterben. Dies beruht letztlich auch auf intensiver Forschung und verbesserten, individualisierten Therapien.

Termin: Informationsabend Brustkrebs

Wann: 31. Oktober 2018 von 18.00 bis 20.00 Uhr

Wo: Klinikum Darmstadt, Grafenstraße 13, Gebäude 85, Konferenzraum, 1. OG (Zugang über Bleichstraße, Nähe Parkhaus Bleichstraße)