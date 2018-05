Unfall zwischen Taxi und Radfahrer – Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen (27.05.2018) kam es gegen 03:14 Uhr in der Kranichsteiner Straße in Höhe der Vogelsbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 47-Jährigen Taxifahrer und einem 28-Jährigen Radfahrer. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr das Taxi die Kranichsteiner Straße stadteinwärts. Der Radfahrer kam laut Zeugen aus der Vogelsbergstraße gefahren. Auf der Kranichsteiner Straße kollidierten beide Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-3610, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen