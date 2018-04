Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Sonntag (29.04.2018) gegen 15:20 Uhr befuhr ein 76-jähriger Radfahrer den Fahrradweg entlang der L3094 (Dieburger Straße) von Darmstadt kommend in Richtung Dieburg. Als er einem entgegenkommenden Radfahrer Platz machen wollte, kam er von dem befestigten Fahrradweg ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde durch einen verständigten Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen