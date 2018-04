Vorlesestunde im April in der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, steht das Vorlesen im April 2018 unter dem Motto „Frühling mit Freund“ – Gemeinsam macht alles mehr Spaß. An allen Samstagen in diesem Monat werden um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek Darmstadt Geschichten für Kinder ab vier Jahren vorgelesen. Am 14. April ist der International Kids‘ English Club e.V. (IKEC) mit dem Bilderbuch von Michael Bond „Paddington Bear“ zu Gast. Abwechselnd in englischer und deutscher Sprache werden die Abenteuer mit dem kleinen Bären mit dem Schlapphut und den lustigen Augen vorgelesen. Die Vorlesestunden sind kostenfrei.