Asphaltarbeiten in der Kirchstraße – Cityring nachts gesperrt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt erneuert von Montag (26.) bis Mittwoch (28.03.18) die Asphaltdeckschicht in der Kirchstraße (B26)/Ecke Pädagogstraße. Um die Auswirkung auf den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten zwischen 20 und 7 Uhr erfolgen. Dazu muss jedoch der Cityring ab der Hügelstraße nachts voll gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Westen und Süden kommend wird über die Nieder-Ramstädter Straße und Teichhausstraße umgeleitet. Aus Richtung Osten kommend wird der Verkehr ab dem Roßdörfer Platz über die Teichhausstraße und über die Landgraf-Georg-Straße geführt. Der Verkehr aus der Schulstraße kann an der Baustelle vorbeifahren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt