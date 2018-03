Den Dreier verpasst, aber im vierten Spiel in Folge gepunktet: 1:1 (1:0) heißt es für den SV Darmstadt 98 am Ende am Sonntag (18.03.18) beim Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg. Für die Gäste traf Boyd nach 18 Minuten. Zum ausführlichen Spielbericht…