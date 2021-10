Nächster Zähler in der Fremde: Nach dem Sieg in Sandhausen nimmt der SV Darmstadt 98 auch aus Kiel etwas Zählbares mit. Mit 1:1 (1:1) trennen sich die Südhessen und Holstein Kiel am Samstag (23.10.21). Für die Gäste war Luca Pfeiffer erfolgreich (41.). Zum ausführlichen Spielbericht…