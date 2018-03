Trotz Rückstand im dritten Spiel in Folge gepunktet: 1:1 (0:1) heißt es für den SV Darmstadt 98 am Ende gegen den FC Ingolstadt. Tobi Kempe (67.) traf am Samstagnachmitag (10.03.18) für die Hausherren im zweiten Durchgang. Zum ausführlichen Spielbericht…