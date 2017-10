Und wo sind Sie denn? Auf der Suche nach den Außerirdischen

Gibt es anderes Leben oder vielleicht sogar andere Zivilisationen in diesem Universum? Oder sind wir allein? Diese Frage beschäftigt die Menschen seit langer Zeit und ist bisher unbeantwortet. Klar ist mittlerweile, dass es in unserer Galaxie eine Vielzahl an potentiell bewohnbaren Planeten zu geben scheint. Am 4.11.17 wird ab 20 Uhr im Observatorium der Volkssternwarte Darmstadt auf der Ludwigshöhe der Frage nachgegangen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, auf fremde Zivilisationen zu treffen. Welche Anstrengungen wurden unternommen, um mit ihnen in Kontakt zu treten? Referent ist Prof. Dr. Marcus Bleicher von der Universität Frankfurt. Eintritt 5€, Anfahrtsbeschreibung unter www.vsda.de.