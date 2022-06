Kanaluntersuchungen in der Roßdörfer Straße werden noch bis 1. Juli durchgeführt

Die ursprünglich bis zum 10. Juni 2022 geplanten Kanaluntersuchungen in der Roßdörfer Straße zwischen der Beckstraße und der Heidenreichstraße in Darmstadt werden noch bis zum 1. Juli 2022 in der Zeit von 9 bis 15 Uhr durchgeführt. Je nach Standort des Untersuchungsfahrzeuges ist hier weiterhin mit Fahrbahneinschränkungen zu rechnen, eine eventuell geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert.