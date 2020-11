Bücherbus bleibt in der Garage

Die Fahrbibliothek bleibt von Dienstag, 24. November, bis voraussichtlich Freitag, 27. November 2020, in der Garage.

Alle Busmedien mit Rückgabedatum in dieser Woche werden von den Mitarbeiterinnen der Fahrbibliothek für die Leserinnen und Leser verlängert. Bei Bedarf können Busmedien für den Zeitraum der Schließung auch in den Stadtteilbibliotheken in Eberstadt und Kranichstein zu den gewohnten Öffnungszeiten abgegeben werden, ebenso in der Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus.

Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus

Große Bachgasse 2

Telefon 06151 13-2759 / Telefax 06151 13-3629

Öffnungszeiten:

Dienstag 9 bis 19 Uhr

Mittwoch 10 bis 17 Uhr

Donnerstag 10 bis 19 Uhr

Freitag 10 bis 17 Uhr

Samstag 10 bis 16 Uhr

Stadtteilbibliothek Eberstadt

Oberstraße 11 a

Telefon 06151 13-2835 / Telefax 06151 13-3716

Öffnungszeiten:

Dienstag 14 bis 18 Uhr

Donnerstag 14 bis 18 Uhr

Freitag 9 bis 13 Uhr

Stadtteilbibliothek Kranichstein

Bartningstraße 33

Telefon 06151 9671535 / Telefax 06151 9671536

Öffnungszeiten:

Dienstag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr

Mittwoch 14 bis 19 Uhr

Donnerstag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr