EAD bietet Kundinnen und Kunden Bepflanzung von Balkonkästen auf der Kompostierungsanlage an – Kooperation mit der Gärtnerei Aumühle

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) bietet am Samstag, 24. August 2019, von 9 bis 14 Uhr auf der Kompostanlage Kranichstein in der Eckhardwiesenstraße 25 wieder einen Pflanztag an.

Kundinnen und Kunden können mitgebrachte Balkonkästen und Kübel nach individuellem Wunsch preisgünstig bepflanzen lassen. Die Gärtnerei Aumühle aus Wixhausen stellt eine Auswahl von Geranien- und Petunienarten sowie passende Begleitpflanzen zur Verfügung. Für die langfristige Rund-um-Versorgung der Pflanzen wird Blumenerde, basierend auf mit dem RAL-Gütezeichen zertifizierten Darmstädter Qualitätskompost, verwendet.

Zusätzlich besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich Tipps von Experten zu holen. Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kompostanlage beantworten Fragen rund um das Thema Kompostierung von Bio- und Gartenabfällen, zu dem daraus hergestellten Kompost sowie der Garten- und Pflanzerde.

Die Kompostierungsanlage ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.