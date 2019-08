Wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Teichhausstraße fährt die Linie KU von Montag (12.08.) an bis einschließlich 23. August 2019 in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Platz eine Umleitung. Die Haltestellen „Mercksplatz“, „Pützerstraße“ und „Alexanderstraße/TU“ entfallen in diese Richtung ersatzlos.