Bezirksverwaltung Wixhausen: Eingeschränkte Serviceleistungen

Auf eingeschränkte Serviceleistungen in der Meldestelle in Wixhausen, Falltorstraße 11, müssen sich Bürgerinnen und Bürger vom 9. bis 30. August 2019 einstellen. Die Aushändigung bereits bestellter Dokumente, die Beantragung von Führungszeugnissen, die Ausstellung von Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigungen sowie Untersuchungsberechtigungsscheine und Kirchenaustritte sind in diesem Zeitraum jedoch weiterhin möglich.