Kinderflohmarkt in der Kita „Meissnerweg“

Die Kita Meissnerweg organisiert am Sonntag, 18. März 2018, von 14 bis 17 Uhr einen Kinderflohmarkt im Meissnerweg 23 in Kranichstein. Interessierte können gegen eine Standgebühr von 5 Euro und einem selbstgebackenen Kuchen Kinderkleider, Spielsachen und Bücher verkaufen.

Um Anmeldung bis Mittwoch, 14. März, unter der Telefonnummer 06151 76599 oder per E-Mail an kita.meissnerweg [at] darmstadt.de wird gebeten